1/4 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность PROOF (1) UNC (34) AU (7) XF (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (2) MS64 (10) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (1) PF66 (1) RB (7) BN (15) Сервис NGC (14) CGC (1) ННР (2) RNGA (1) PCGS (5)

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