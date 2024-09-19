Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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