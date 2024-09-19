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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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