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1884
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Монеты России 1884 года
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Золотые монеты
5 рублей 1884 СПБ АГ
Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
92
5 рублей 1884 СПБ АГ
Орел 1885. Крест державы ближе к ости
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
125
3 рубля 1884 СПБ АГ
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
76
Пробные монеты
1 рубль 1884 СПБ АГ
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
178
Полтина 1884 СПБ АГ
Средняя цена
8000 $
Продажи
0
22
25 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
43
20 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
94
15 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена
290 $
Продажи
0
31
10 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена
430 $
Продажи
0
59
5 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена
65 $
Продажи
1
321
Медные монеты
3 копейки 1884 СПБ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
26
2 копейки 1884 СПБ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
23
1 копейка 1884 СПБ
Средняя цена
190 $
Продажи
0
14
1/2 копейки 1884 СПБ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
31
1/4 копейки 1884 СПБ
Средняя цена
520 $
Продажи
0
46
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Категория
Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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