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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1884 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1884 СПБ АГ Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
5 рублей 1884 СПБ АГ Орел 1885. Крест державы ближе к ости
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
3 рубля 1884 СПБ АГ
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 76

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1884 СПБ АГ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 178
Аверс
Реверс
Полтина 1884 СПБ АГ
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
25 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
20 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
15 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена 290 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена 430 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
5 копеек 1884 СПБ АГ
Средняя цена 65 $
Продажи
1 321

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1884 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 копейки 1884 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 копейка 1884 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1884 СПБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1884 СПБ
Средняя цена 520 $
Продажи
0 46
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