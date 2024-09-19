5 рублей 1884 года СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1884 года со знаком СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1027777 RUB. Торги состоялись 29 июня 2023.

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