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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1884 года СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости (Россия, Александр III)

Разновидность: Орел 1885. Крест державы ближе к ости

Аверс монеты - 5 рублей 1884 года СПБ АГ Орел 1885 Крест державы ближе к ости - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1884 года СПБ АГ Орел 1885 Крест державы ближе к ости - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,801,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1884 года со знаком СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1027777 RUB. Торги состоялись 29 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5684 $
Цена в валюте аукциона 507303 RUB
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1568 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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