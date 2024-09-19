Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1884 года СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости (Россия, Александр III)
Разновидность: Орел 1885. Крест державы ближе к ости
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,801,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1884 года со знаком СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1027777 RUB. Торги состоялись 29 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5684 $
Цена в валюте аукциона 507303 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1568 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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