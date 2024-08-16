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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты 5 рублей Александра III - Россия

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5 рублей 1881-1885

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1881 СПБ НФ 5,400,007 - 0 491882 СПБ НФ 4,547,006 - 0 801883 СПБ ДС 5,632,017 - 0 1001883 СПБ АГ Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу - 0 131884 СПБ АГ Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу 4,801,004 R1 0 921884 СПБ АГ Орел 1885. Крест державы ближе к ости 4,801,004 - 0 1251885 СПБ АГ 5,343,011 - 0 211
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5 рублей 1886-1888

Портрет с длинной бородой
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1886 (АГ) 351,042 - 1 3581887 (АГ) 3,261,003 - 2 4251888 (АГ) 5,257,007 - 4 730
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5 рублей 1886-1894

Портрет с короткой бородой
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1886 (АГ) 351,042 R3 0 01888 (АГ) "А.Г." в обрезе шеи 5,257,007 R3 0 331889 (АГ) 4,200,002 - 2 14661889 (АГ) "А.Г." в обрезе шеи 4,200,002 - 1 3411890 (АГ) 5,600,006 - 4 8841891 (АГ) 541,008 - 1 1481892 (АГ) 128,006 - 0 1621893 (АГ) 598,008 - 1 3171894 (АГ) 598,007 - 1 161
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