Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с длинной бородой" (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 351,042
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (358)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1886 года "Портрет с длинной бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21436 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1681 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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