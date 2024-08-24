5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с длинной бородой" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1886 года "Портрет с длинной бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21436 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

Сохранность PROOF (9) UNC (89) AU (100) XF (121) VF (33) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (11) MS63 (21) MS62 (40) MS61 (6) AU58 (43) AU55 (23) AU53 (11) AU50 (6) XF45 (7) XF40 (1) PF65 (3) PF64 (4) DETAILS (1) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (84) PCGS (63) ННР (3) RNGA (2)

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