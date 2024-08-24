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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с длинной бородой" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с длинной бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с длинной бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 351,042

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (358)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1886 года "Портрет с длинной бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21436 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1681 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 4151 PLN
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

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