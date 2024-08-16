5 рублей 1883 года СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1883 года со знаком СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

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