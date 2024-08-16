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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1883 года СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу (Россия, Александр III)

Разновидность: Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу

Аверс монеты - 5 рублей 1883 года СПБ АГ Орел 1859-1882 Крест державы ближе к перу - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1883 года СПБ АГ Орел 1859-1882 Крест державы ближе к перу - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1883 года со знаком СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Александр (1)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
14023 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
8508 $
Цена в валюте аукциона 770000 RUB
Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1883 СПБ АГ на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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