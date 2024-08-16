Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1883 года СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу (Россия, Александр III)
Разновидность: Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1883 года со знаком СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
14023 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
8508 $
Цена в валюте аукциона 770000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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