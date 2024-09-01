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5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 351,042
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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