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5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1886 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 351,042

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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