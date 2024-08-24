5 рублей 1884 года СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1884 года со знаком СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

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