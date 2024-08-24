Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1884 года СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу (Россия, Александр III)
Разновидность: Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,801,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1884 года со знаком СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3060 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?
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