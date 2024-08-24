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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1884 года СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу (Россия, Александр III)

Разновидность: Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу

Аверс монеты - 5 рублей 1884 года СПБ АГ Орел 1859-1882 Крест державы ближе к перу - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1884 года СПБ АГ Орел 1859-1882 Крест державы ближе к перу - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,801,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1884 года со знаком СПБ АГ. Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3060 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS61 ННР
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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