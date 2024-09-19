Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1888 года (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи (Россия, Александр III)
Разновидность: "А.Г." в обрезе шеи
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,257,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1888 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). "А.Г." в обрезе шеи. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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