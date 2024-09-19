5 рублей 1888 года (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1888 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). "А.Г." в обрезе шеи. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (11) VF (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (2) XF40 (4) VF35 (1) Сервис NGC (9) ННР (3) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

DNW (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (5)

Katz (2)

Monnaies d'Antan (1)

Nomisma (1)

Rare Coins (6)

RedSquare (1)

Stack's (1)

Александр (5)

НИКО (3)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)