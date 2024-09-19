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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1888 года (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи (Россия, Александр III)

Разновидность: "А.Г." в обрезе шеи

Аверс монеты - 5 рублей 1888 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" "А.Г." в обрезе шеи - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1888 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" "А.Г." в обрезе шеи - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,257,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1888 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). "А.Г." в обрезе шеи. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
8834 $
Цена в валюте аукциона 8101 EUR
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе НИКО - August 9, 2017
Продавец НИКО
Дата 9 августа 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1888 "Портрет с короткой бородой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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