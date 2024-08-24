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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1888 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1888 (АГ)
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 рублей 1888 (АГ) Портрет с длинной бородой
Средняя цена 1800 $
Продажи
4 729
Аверс
Реверс
5 рублей 1888 (АГ) Портрет с короткой бородой "А.Г." в обрезе шеи
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 33

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1888 (АГ) Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1888 (АГ) Малая голова
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 339
Аверс
Реверс
50 копеек 1888 (АГ)
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
25 копеек 1888 (АГ)
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
20 копеек 1888 СПБ АГ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
15 копеек 1888 СПБ АГ
Средняя цена 940 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
10 копеек 1888 СПБ АГ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
5 копеек 1888 СПБ АГ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 297

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1888 СПБ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 копейка 1888 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1888 СПБ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1888 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 25
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