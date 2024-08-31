Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1888 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1888 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
11446 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF67 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность PL64 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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