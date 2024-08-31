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25 копеек 1888 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1888 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1888 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1888 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1190 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
11446 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF67 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность PL64 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность PL64 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PL64 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1888 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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