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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1888 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1888 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе RedSquare - July 17, 2022
Продавец RedSquare
Дата 17 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность MS61 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1888 СПБ на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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