Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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