Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,822,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
858 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
671 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность PF60
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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