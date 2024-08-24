2 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (12) UNC (6) AU (1) VF (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (1) PF67 (1) PF62 (1) PF60 (9) RB (2) BN (8) Сервис NGC (4) RNGA (6) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Haljak Coin Auction (2)

Katz (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (3)

RedSquare (1)

SINCONA (1)

Teutoburger (1)

Александр (5)

Империя (1)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (4)