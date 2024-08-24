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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1888 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1888 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,822,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
858 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
671 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность PF60 BN
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF60 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность PF60
Цена
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность PF60
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF62
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность PF60
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность PF60
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1888 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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