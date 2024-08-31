Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 2 копейки Александра III - Россия
2 копейки 1881-1894
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1881 СПБ 7,300,000 - 0 141882 СПБ 4,477,500 - 0 361883 СПБ 6,230,000 - 0 341884 СПБ 2,645,000 - 0 231885 СПБ 3,070,000 - 0 541886 СПБ 3,122,500 - 0 151887 СПБ 1,725,000 - 0 301888 СПБ 1,822,500 - 0 231889 СПБ 2,815,000 - 0 121890 СПБ 2,537,500 - 0 511891 СПБ 2,787,500 - 0 451892 СПБ 917,500 - 0 151893 СПБ 10,295,000 - 0 541894 СПБ 8,600,000 - 0 62
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