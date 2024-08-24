Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1885 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,070,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1520 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • COINSNET (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (2)
  • Numisbalt (6)
  • Rare Coins (6)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (2)
  • VL Nummus (1)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (4)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS61 RB
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Stack's - June 25, 2021
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 2 копейки 1885 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1885 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск