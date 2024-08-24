Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1885 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,070,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1520 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS61 RB
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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