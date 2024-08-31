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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1885 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1885 СПБ АГ
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 211
Аверс
Реверс
3 рубля 1885 СПБ АГ
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 25

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1885 СПБ АГ
Средняя цена 730 $
Продажи
0 283
Аверс
Реверс
Полтина 1885 СПБ АГ
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
25 копеек 1885 СПБ АГ
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 копеек 1885 СПБ АГ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
15 копеек 1885 СПБ АГ
Средняя цена 500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 копеек 1885 СПБ АГ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
5 копеек 1885 СПБ АГ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 92

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1885 СПБ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 копейка 1885 СПБ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1885 СПБ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1885 СПБ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 124
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