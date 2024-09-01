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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,700,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4300 RUB
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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