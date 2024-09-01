Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,700,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4300 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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