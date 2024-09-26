Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 5 копеек Александра III - Россия

type-coin
type-coin

5 копеек 1881-1893

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1881 СПБ НФ 200,011 - 0 331882 СПБ НФ 1,860,207 - 1 2801883 СПБ ДС 960,008 - 1 681883 СПБ АГ - - 0 491884 СПБ АГ 1,800,026 - 1 3221885 СПБ АГ 1,700,011 - 0 921886 СПБ АГ 2,000,007 - 0 1701887 СПБ АГ 3,000,004 - 0 1751888 СПБ АГ 4,000,047 - 0 2971889 СПБ АГ 3,500,002 - 0 1711890 СПБ АГ 8,000,006 - 1 3831891 СПБ АГ 2,000,008 - 0 1541892 СПБ АГ 8,000,006 - 0 2771893 СПБ АГ 2,000,000 - 0 152
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Все российские монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск