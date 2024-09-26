Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 5 копеек Александра III - Россия
5 копеек 1881-1893
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1881 СПБ НФ 200,011 - 0 331882 СПБ НФ 1,860,207 - 1 2801883 СПБ ДС 960,008 - 1 681883 СПБ АГ - - 0 491884 СПБ АГ 1,800,026 - 1 3221885 СПБ АГ 1,700,011 - 0 921886 СПБ АГ 2,000,007 - 0 1701887 СПБ АГ 3,000,004 - 0 1751888 СПБ АГ 4,000,047 - 0 2971889 СПБ АГ 3,500,002 - 0 1711890 СПБ АГ 8,000,006 - 1 3831891 СПБ АГ 2,000,008 - 0 1541892 СПБ АГ 8,000,006 - 0 2771893 СПБ АГ 2,000,000 - 0 152
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