Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (4)
- AURORA (17)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (4)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- COINSTORE (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Höhn (1)
- Katz (19)
- Künker (3)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (7)
- New York Sale (4)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numisbalt (12)
- Numisor (2)
- Pegasus Auctions (2)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (6)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (3)
- WAG (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (15)
- Денга1700 (4)
- Знак (2)
- Империя (8)
- Имперская монета (24)
- НИКО (8)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск