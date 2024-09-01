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1887
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1887
Монеты России 1887 года
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Золотые монеты
10 рублей 1887 (АГ)
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
79
5 рублей 1887 (АГ) Портрет с длинной бородой
Средняя цена
1600 $
Продажи
2
423
Пробные монеты
1 рубль 1887 (АГ) Большая голова
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
167
1 рубль 1887 (АГ) Малая голова
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
46
50 копеек 1887 (АГ)
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
135
25 копеек 1887 (АГ)
Средняя цена
750 $
Продажи
0
163
20 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
58
15 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена
360 $
Продажи
0
24
10 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
84
5 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
175
Медные монеты
2 копейки 1887 СПБ
Средняя цена
320 $
Продажи
0
30
1 копейка 1887 СПБ
Средняя цена
50 $
Продажи
0
52
1/2 копейки 1887 СПБ
Средняя цена
160 $
Продажи
0
56
1/4 копейки 1887 СПБ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
131
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Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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