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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1887 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1887 (АГ)
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
5 рублей 1887 (АГ) Портрет с длинной бородой
Средняя цена 1600 $
Продажи
2 423

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1887 (АГ) Большая голова
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 167
Аверс
Реверс
1 рубль 1887 (АГ) Малая голова
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
50 копеек 1887 (АГ)
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
25 копеек 1887 (АГ)
Средняя цена 750 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
20 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
15 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
5 копеек 1887 СПБ АГ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 175

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1887 СПБ
Средняя цена 320 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 копейка 1887 СПБ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1887 СПБ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1887 СПБ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 131
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