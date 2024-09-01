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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1887 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1887 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,000,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 750 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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