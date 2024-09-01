Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,000,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 750 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (15)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (1)
- Katz (6)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (9)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
- Александр (8)
- Денга1700 (2)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (11)
- НИКО (3)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск