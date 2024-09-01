10 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 750 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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