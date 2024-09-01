Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 10 копеек Александра III - Россия

type-coin
type-coin

10 копеек 1881-1894

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1881 СПБ НФ 2,950,011 - 0 171882 СПБ НФ 920,007 - 0 451883 СПБ ДС 1,520,008 - 0 111883 СПБ АГ - - 0 171884 СПБ АГ 2,710,004 - 0 601885 СПБ АГ 1,300,011 - 0 271886 СПБ АГ 2,000,007 - 0 471887 СПБ АГ 4,000,004 - 0 841888 СПБ АГ 2,000,000 - 0 781889 СПБ АГ 5,000,002 - 0 1101890 СПБ АГ 3,750,006 - 0 591891 СПБ АГ 3,240,008 - 0 491893 СПБ АГ 1,750,008 - 0 891894 СПБ АГ 2,000,000 - 0 125
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Все российские монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск