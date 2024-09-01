Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 10 копеек Александра III - Россия
10 копеек 1881-1894
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1881 СПБ НФ 2,950,011 - 0 171882 СПБ НФ 920,007 - 0 451883 СПБ ДС 1,520,008 - 0 111883 СПБ АГ - - 0 171884 СПБ АГ 2,710,004 - 0 601885 СПБ АГ 1,300,011 - 0 271886 СПБ АГ 2,000,007 - 0 471887 СПБ АГ 4,000,004 - 0 841888 СПБ АГ 2,000,000 - 0 781889 СПБ АГ 5,000,002 - 0 1101890 СПБ АГ 3,750,006 - 0 591891 СПБ АГ 3,240,008 - 0 491893 СПБ АГ 1,750,008 - 0 891894 СПБ АГ 2,000,000 - 0 125
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