Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,520,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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