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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,520,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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