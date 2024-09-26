10 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 390000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность PROOF (4) UNC (30) AU (5) XF (4) VF (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (3) MS65 (3) MS64 (12) MS63 (5) MS61 (1) MS60 (1) XF45 (2) VF35 (1) PF65 (1) PF63 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (17) ННР (8) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Coins.ee (3)

Höhn (1)

Katz (2)

Künker (2)

MS67 (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (4)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (4)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Universum Coins GmbH (2)

Александр (6)

Денга1700 (4)

Имперская монета (7)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (5)