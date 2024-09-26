Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,240,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 390000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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