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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,240,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 390000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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