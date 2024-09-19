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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1891 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1891 (АГ)
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 рублей 1891 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена 2300 $
Продажи
1 148

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1891 (АГ) Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1891 (АГ) Малая голова
Средняя цена 940 $
Продажи
0 671
Аверс
Реверс
50 копеек 1891 (АГ)
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
25 копеек 1891 (АГ)
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
20 копеек 1891 СПБ АГ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
15 копеек 1891 СПБ АГ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
10 копеек 1891 СПБ АГ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 копеек 1891 СПБ АГ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 154

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1891 СПБ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 копейки 1891 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 копейка 1891 СПБ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1891 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 62
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