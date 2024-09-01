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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1891 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,875,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 5600 RUB
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RD CAMEO RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1891 СПБ на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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