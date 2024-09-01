Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1891 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,875,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RD CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Где продать?
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