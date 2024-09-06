Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1 копейка Александра III - Россия
1 копейка 1881-1894
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1881 СПБ 8,815,000 - 0 231882 СПБ 5,685,000 - 0 541883 СПБ 7,830,000 - 1 511884 СПБ 2,500,000 - 0 141885 СПБ 3,400,000 - 0 221886 СПБ 3,210,000 - 0 321887 СПБ 6,000,000 - 0 521888 СПБ 6,000,000 - 0 591889 СПБ 9,000,000 - 0 1211890 СПБ 6,905,000 - 0 181891 СПБ 10,875,000 - 0 621892 СПБ 5,640,000 - 0 491893 СПБ 13,395,000 - 0 1121894 СПБ 15,490,000 - 0 77
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