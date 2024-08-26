Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1889 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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