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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1889 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1889 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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