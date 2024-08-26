1 копейка 1889 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность PROOF (2) UNC (66) AU (23) XF (17) VF (3) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (8) MS64 (28) MS63 (10) MS62 (3) MS61 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) PF66 (1) PF65 (1) DETAILS (1) RD (5) RB (25) BN (23) Сервис PCGS (1) NGC (46) ННР (1) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (9)

Coins.ee (3)

COINSNET (3)

COINSTORE (1)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

Holmasto (2)

Katz (10)

Künker (2)

MARCINIAK (1)

MS67 (3)

MUNZE (1)

New York Sale (1)

Numimarket (8)

Numisbalt (11)

Pegasus Auctions (2)

Rare Coins (12)

Rauch (2)

RedSquare (2)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (3)

Stack's (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (1)

Wójcicki (1)

Александр (3)

Денга1700 (5)

Знак (1)

Империя (9)

Имперская монета (9)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (5)