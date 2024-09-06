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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1889 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1889 (АГ)
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
5 рублей 1889 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена 1300 $
Продажи
2 1466
Аверс
Реверс
5 рублей 1889 (АГ) Портрет с короткой бородой "А.Г." в обрезе шеи
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 341

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1889 (АГ) Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1889 (АГ) Малая голова
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
50 копеек 1889 (АГ)
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
25 копеек 1889 (АГ)
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
20 копеек 1889 СПБ АГ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
15 копеек 1889 СПБ АГ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
10 копеек 1889 СПБ АГ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
5 копеек 1889 СПБ АГ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 171

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1889 СПБ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 копейка 1889 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1889 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 204
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1889 СПБ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 48
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