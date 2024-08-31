Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1889 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,815,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 41101 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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