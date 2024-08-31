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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1889 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,815,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 41101 RUB
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1889 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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