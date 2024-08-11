Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,835,062
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 420000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 57000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PF65
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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