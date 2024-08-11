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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,835,062

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 420000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 57000 RUB
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Schulman - June 21, 2023
Продавец Schulman
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PF65
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 15 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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