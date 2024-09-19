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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1889 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,650,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (204)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1889 СПБ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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