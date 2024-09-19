Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1889 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,650,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (204)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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