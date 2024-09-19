Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1/2 копейки Александра III - Россия
1/2 копейки 1881-1894
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1881 СПБ 440,000 R1 0 91882 СПБ 380,000 - 0 481883 СПБ 540,000 - 0 541884 СПБ 550,000 - 0 311885 СПБ 680,000 - 0 1161886 СПБ 560,000 - 0 371887 СПБ 600,000 - 0 561888 СПБ 610,000 - 0 421889 СПБ 4,650,000 - 0 2041890 СПБ 2,040,000 - 0 441892 СПБ 2,004,000 - 0 1161893 СПБ 3,900,000 - 0 1481894 СПБ - - 0 76
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