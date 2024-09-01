Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,040,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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