1/2 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.

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