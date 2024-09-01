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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1890 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1890 (АГ)
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 рублей 1890 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена 1800 $
Продажи
4 884

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1890 (АГ) Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1890 (АГ) Малая голова
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 218
Аверс
Реверс
50 копеек 1890 (АГ)
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
25 копеек 1890 (АГ)
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 80
Аверс
Реверс
20 копеек 1890 СПБ АГ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
15 копеек 1890 СПБ АГ
Средняя цена 390 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 копеек 1890 СПБ АГ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
5 копеек 1890 СПБ АГ
Средняя цена 50 $
Продажи
1 383

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1890 СПБ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1 копейка 1890 СПБ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1890 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1890 СПБ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 120
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