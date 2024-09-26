Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1890 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Jesús Vico за 46000 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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