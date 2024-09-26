10 рублей 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1890 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Jesús Vico за 46000 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

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