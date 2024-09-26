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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1890 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1890 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1890 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Jesús Vico за 46000 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

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Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе Jesús Vico - June 2, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
51453 $
Цена в валюте аукциона 46000 EUR
Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
825 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 10 рублей 1890 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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