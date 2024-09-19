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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1890 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1890 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1890 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4742 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 25 копеек 1890 (АГ) на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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