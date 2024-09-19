Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1890 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4742 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (5)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Heritage (3)
- Holmasto (1)
- Klondike Auction (1)
- Künker (10)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- Numismatica Ranieri (1)
- Rare Coins (10)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (5)
- Teutoburger (2)
- WCN (1)
- Александр (9)
- Денга1700 (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (4)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (5)
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск