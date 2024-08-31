Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1890 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,905,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1540 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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