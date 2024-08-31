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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1890 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1890 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1890 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,905,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1540 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1890 СПБ на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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