Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,537,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24967 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?
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