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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1890 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1890 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,537,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24967 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 57 EUR
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF65 RB
Цена
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1890 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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