2 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24967 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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