5 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 3200 EUR. Торги состоялись 24 марта 2023.

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