Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (383)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 3200 EUR. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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