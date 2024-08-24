1 рубль 1890 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1890 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 18000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

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