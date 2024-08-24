Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1890 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,256
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1890 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 18000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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