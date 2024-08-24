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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1890 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1890 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1890 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,256

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1890 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 18000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF64
Цена
295000 $
Цена в валюте аукциона 295000 USD
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1890 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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