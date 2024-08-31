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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Александра III - Россия

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1 рубль 1881-1885

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1881 СПБ НФ 699,011 - 1 431882 СПБ НФ 434,007 - 0 1561883 СПБ ДС 704,151 - 0 1571883 СПБ АГ - R3 0 81884 СПБ АГ 355,006 - 0 1781885 СПБ АГ 499,511 - 0 283
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1 рубль 1886-1894

Большая голова
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1886 (АГ) 487,592 - 1 4621887 (АГ) 490,504 - 0 1671888 (АГ) - R4 0 01889 (АГ) 1,002 R4 0 01890 (АГ) 90,256 R4 0 21891 (АГ) - R4 0 01892 (АГ) - R4 0 11893 (АГ) - R4 1 01894 (АГ) - R4 0 3
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1 рубль 1886-1894

Малая голова
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1886 (АГ) 487,592 R3 0 51887 (АГ) 490,504 - 0 461888 (АГ) 498,017 - 0 3391889 (АГ) 1,002 R2 0 471890 (АГ) 90,256 R 0 2181891 (АГ) 1,117,018 - 0 6711892 (АГ) 2,131,006 - 2 9571893 (АГ) 1,485,008 - 1 10031894 (АГ) NaN - 0 345
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