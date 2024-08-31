Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Александра III - Россия
1 рубль 1881-1885
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1881 СПБ НФ 699,011 - 1 431882 СПБ НФ 434,007 - 0 1561883 СПБ ДС 704,151 - 0 1571883 СПБ АГ - R3 0 81884 СПБ АГ 355,006 - 0 1781885 СПБ АГ 499,511 - 0 283
1 рубль 1886-1894Большая голова
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1886 (АГ) 487,592 - 1 4621887 (АГ) 490,504 - 0 1671888 (АГ) - R4 0 01889 (АГ) 1,002 R4 0 01890 (АГ) 90,256 R4 0 21891 (АГ) - R4 0 01892 (АГ) - R4 0 11893 (АГ) - R4 1 01894 (АГ) - R4 0 3
1 рубль 1886-1894Малая голова
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