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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 699,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность PF63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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