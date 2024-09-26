Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 699,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Künker (3)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (13)
- SINCONA (4)
- WCN (1)
- Александр (6)
- Знак (2)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск