1 рубль 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (5) UNC (8) AU (7) XF (16) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (3) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (1) PF63 (2) Сервис NGC (5) ННР (3)

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