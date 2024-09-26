1 рубль 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 2207586 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность PROOF (2) UNC (69) AU (78) XF (87) VF (21) F (3) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (7) MS63 (13) MS62 (6) MS61 (8) MS60 (5) AU58 (9) AU55 (12) AU53 (6) AU50 (8) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (1) PF64 (1) DETAILS (12) Сервис NGC (43) RNGA (6) ННР (4) PCGS (3)

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