Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 499,511
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (283)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 2207586 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- Antykwariat u Nilsa (1)
- AURORA (23)
- Baldwin's (1)
- Bolaffi (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (2)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (11)
- Grün (4)
- Haljak Coin Auction (4)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (2)
- iNumis (1)
- Katz (14)
- Künker (25)
- La Galerie Numismatique (1)
- MUNZE (1)
- New York Sale (9)
- Niemczyk (3)
- Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (24)
- Numismatica Genevensis (1)
- Pegasus Auctions (3)
- Rare Coins (18)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (4)
- SINCONA (9)
- Tosunidis Coin House (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WCN (4)
- Westfälische (2)
- Александр (30)
- Знак (3)
- Империя (16)
- Имперская монета (19)
- Монеты и Медали (10)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (9)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 14
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск