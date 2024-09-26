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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 499,511

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (283)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 2207586 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Bolaffi - December 7, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1885 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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