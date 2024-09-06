1 рубль 1892 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1892 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 63250 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

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