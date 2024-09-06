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1 рубль 1892 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1892 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1892 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1892 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 63250 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1892 (АГ) "Большая голова" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1892 (АГ) "Большая голова" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

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