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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1892 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1892 (АГ)
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 рублей 1892 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 162

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1892 (АГ) Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1892 (АГ) Малая голова
Средняя цена 900 $
Продажи
2 956
Аверс
Реверс
50 копеек 1892 (АГ)
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
25 копеек 1892 (АГ)
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
5 копеек 1892 СПБ АГ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 277

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1892 СПБ
Средняя цена 450 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
2 копейки 1892 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1892 СПБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1892 СПБ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1892 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 304
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