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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1892 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1892 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1892 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1892 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 NGS
Цена
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1892 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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