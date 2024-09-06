5 копеек 1892 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1892 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность PROOF (3) UNC (141) AU (50) XF (31) VF (5) Нет оценки (39) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (27) MS65 (17) MS64 (16) MS63 (10) MS62 (10) MS61 (6) MS60 (9) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (8) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (2) PF65 (1) PF64 (1) PF62 (1) Сервис NGC (49) ННР (19) PCGS (19) NGS (1) CGC (1) RNGA (1)

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