Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1892 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1892 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
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Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
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Дата 6 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 15 мая 2024
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Сохранность MS65 NGC
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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