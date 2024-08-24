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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 917,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25413 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность F
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Bertolami - May 21, 2018
Продавец Bertolami
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
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Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Spink - December 16, 2014
Продавец Spink
Дата 16 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Heritage - January 16, 2013
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1892 СПБ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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