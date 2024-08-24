Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 917,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25413 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Bertolami (1)
- COINSNET (2)
- Heritage (2)
- Rare Coins (5)
- SINCONA (2)
- Spink (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Bertolami
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 16 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск