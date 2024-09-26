Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,004,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22603 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS64 BN CGC
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 RB ННР
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
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