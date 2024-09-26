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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,004,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22603 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/2 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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