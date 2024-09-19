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5 рублей 1892 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1892 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1892 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 128,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (162)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1892 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31538 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
2261 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4058 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - March 7, 2024
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 рублей 1892 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1892 "Портрет с короткой бородой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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