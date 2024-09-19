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5 рублей 1892 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 128,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (162)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1892 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31538 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
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Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
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Дата 31 марта 2024
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Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 13 марта 2024
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Дата 9 марта 2024
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Дата 7 декабря 2023
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Дата 1 октября 2023
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Дата 24 сентября 2023
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Дата 6 августа 2023
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