5 рублей 1892 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1892 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31538 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

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